Австралия ввела новые санкции в отношении 35 российских организаций и 10 граждан

Правительство Австралии вводит новые санкции в отношении 35 российских организаций и 10 граждан России и Белоруссии. Об этом, ссылаясь на главу МИД Австралии Пенни Вонг, сообщает ТАСС.

В частности, в санкционный список включены первый воце-премьер РФ Андрей Белоусов, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Под санкции также попали гендир концерна «Калашников» Владимир Лепин и гендир холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов.

Санкции вводятся в отношении компаний, которые поставляют передовые технологии, электронику, оборудование ВС РФ.