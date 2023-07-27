Четверг, 27 июля, 2023
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Авито запустит раздел люксовых брендов Авито Премиум

7info

Авито выделяет в отдельный раздел объявления о продаже одежды, обуви и аксессуаров премиальных брендов, которые прошли экспертную проверку на подлинность. Платформа уже маркирует такие товары бейджем «Оригинал», теперь для них создано специальное безопасное пространство Авито Премиум с удобным интерфейсом и описанием товара. Об этом сообщила пресс-служба компании.

На Авито Премиум представлены как новые товары от профессиональных и частных продавцов, так и б/у изделия в отличном состоянии. Проверку вещей на подлинность по фото проводит партнер Авито — компания Legit Grails. Совместно с ней платформа уже проанализировала более 60 тыс. объявлений в категориях мужской и женской обуви, одежды, сумок и аксессуаров, и сейчас на Авито доступно более 26 тысяч активных объявлений с маркировкой «Оригинал». По данным платформы, такие товары получают на 25% больше просмотров и откликов, чем аналогичные, но без бейджа. Сейчас проверка доступна для почти двухсот брендов (Alexander McQueen, Armani, Balenciaga, Chanel, Dior, Dolce & Gabbana, Gucci, Jimmy Choo, Louis Vuitton, Prada и многих других) и этот список регулярно пополняется.

Алексей Козловский, руководитель макрокатегории Lifestyle:

«Авито Премиум рассчитан как на наших текущих клиентов, так и на новых покупателей, которые привыкли к удобству заказа товаров в один клик на маркетплейсах и к премиальному обслуживанию в оффлайн-магазинах. Ежедневно на площадке Авито поступает до 600 тысяч запросов с названиями люксовых брендов. И мы хотим не только предоставить пользователям широкий выбор оригинальных новых и б/у товаров, но и сделать процесс покупки еще более удобным и безопасным. Наличие б/у товаров позволяет найти предложения по ценам ниже рынка, а проверка на оригинальность помогает быть уверенным в качестве товара. В дальнейшем мы будем совершенствовать раздел с премиальными товарами и добавлять новые бренды».

Все товары из раздела можно будет заказать через Авито Доставку, что дополнительно защищает покупателя: деньги с его карточки «замораживаются» и поступают на счет продавца только после того, как посылка доставлена адресату и тот подтвердил, что товар соответствует заказанному. А сделать процесс выбора приятнее поможет интерфейс Авито Премиум. Раздел сейчас доступен на платформе iOS 15.6, а совсем скоро все пользователи Android смогут по достоинству оценить удобство покупки товаров в Авито Премиум.

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