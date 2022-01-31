Авито: в 2021 году рязанцы покупали запчасти на 12% чаще

В 2021 году количество приобретённых автозапчастей среди российских автовладельцев выросло на 28%, а в Рязани — на 12%, сообщает пресс-служба Авито.

Эта тенденция началась еще в 2020 году, и в 2021 году она сохранилась.

В Рязани в 2021 году автозапчасти покупали на 12% чаще. Средняя стоимость товаров в городе составила 3 700 рублей, что дороже цены 2020 года на 5%.

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В Рязани в 2021 году стекла и детали системы охлаждения покупали на 68% и 23% чаще соответственно, а электрооборудование — на 28%.

Жители Рязани приобретали автостекла в среднем за 2 670 рублей, покупка систем охлаждения обходилась пользователям в среднем за 3 450 рублей, а средняя стоимость электрооборудования составила 2 710 рублей.

Меньше всего продаются детали с разобранных автомобилей. В Рязани покупать такие детали стали на 52% меньше. Это характерно практически для всех крупных городов России.