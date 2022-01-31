-4.1 C
Рязань
Понедельник, 31 января, 2022

Авито: в 2021 году рязанцы покупали запчасти на 12% чаще

spot_img
На главнуюНовости Рязани

Авито: в 2021 году рязанцы покупали запчасти на 12% чаще

7info
Изображение SinayKata с сайта Pixabay
Предыдущая статьяТри человека пострадали в ДТП на улице Западной Рязани

В 2021 году количество приобретённых автозапчастей среди российских автовладельцев выросло на 28%, а в Рязани — на 12%, сообщает пресс-служба Авито.

Эта тенденция началась еще в 2020 году, и в 2021 году она сохранилась.

В Рязани в 2021 году автозапчасти покупали на 12% чаще. Средняя стоимость товаров в городе составила 3 700 рублей, что дороже цены 2020 года на 5%.

Реклама

В Рязани в 2021 году стекла и детали системы охлаждения покупали на 68% и 23% чаще соответственно, а электрооборудование — на 28%.

Жители Рязани приобретали автостекла в среднем за 2 670 рублей, покупка систем охлаждения обходилась пользователям в среднем за 3 450 рублей, а средняя стоимость электрооборудования составила 2 710 рублей.

Меньше всего продаются детали с разобранных автомобилей. В Рязани покупать такие детали стали на 52% меньше. Это характерно практически для всех крупных городов России.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,886ЧитателиЧитать
1,516ЧитателиЧитать
spot_img