«Авито Недвижимость»: спрос на аренду коммерческих площадей в Рязани вырос на 13%

В III квартале 2021 года рынок коммерческой недвижимости продолжил восстанавливаться после периода длительной стагнации и серьезных антиковидных ограничений. В Рязани интерес к аренде коммерческой недвижимости увеличился на 13% за год (4% за квартал), а динамика спроса на покупку составила 2% год к году (-1% за квартал). Такие данные приводит «Авито Недвижимость».

— В Рязани спрос на аренду коммерческой недвижимости вырос на 13% за год и на 4% относительно предыдущего квартала, в то время как динамика показателей на рынке купли-продажи составила 2% и -1% соответственно, — говорится в пресс-релизе компании.

В Рязани предложение коммерческих объектов в сегменте аренды снизилось на -3% за год и на 9% за квартал, при этом в категории купли-продажи динамика составила -7% и 4,50% соответственно.