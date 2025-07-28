Авигея и Икром родились в июне в Рязанской области

В июне 2025 года самыми популярными именами для новорожденных в Рязанской области стали Василиса и Михаил. Об этом сообщает управление ЗАГСа.

Среди девочек лидирующие позиции занимают имена Василиса и Ева, так назвали 13 девочек, имя София выбрали 12 пар. Марией и Полиной назвали 9 девочек, Анной, Валерией и Кирой — 8.

Для мальчиков самым популярным именем стал Михаил, им нарекли 14 деток, Дмитрием назвали 13 мальчишек. Имя Александр выбрали 12 родителей, Тимофей, Артем — 11, Матвей — 10.

Самыми редкими и необычными именами для девочек стали: Авигея, Айлин, Аниса, Глафира, Теона. Для мальчиков: Микаил, Икром, Тимур, Демьян.