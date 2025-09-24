«Авиаторщина»: в России впервые столкнулся самолет с беспилотником

На Камчатке, предположительно, зафиксировали первый случай столкновения самолета с беспилотником, пишет телеграм-канал «Авиаторщина» со ссылкой на отчет Росавиации.
С БПЛА мог столкнуться Ан-26 «Камчатского авиапредприятия» во время вылета из Петропавловск-Камчатского второго августа. На борту было 28 пассажиров, включая четырех детей. Борт благополучно приземлился в Тиличиках.
Экипаж самолета предположил, что причиной стало столкновение с птицей, при этом характерных следов не нашли — следов крови или перьев.
Комиссия Камчатского МТУ Росавиации заключила, что передняя кромка правого крыла, скорее всего, была повреждена в результате столкновения с неопределенным объектом в полете, вероятно, с беспилотным аппаратом.