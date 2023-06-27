Авиалесоохрана набирает курсантов по пяти программам профподготовки

Авиационный учебный центр ФБУ «Авиалесоохрана» начал принимать заявки на курсы подготовки сотрудников ПДПС специализированных организаций авиационной охраны лесов.
В марте-апреле 2024 года курсы пройдут по пяти программам профессиональной подготовки:
— По квалификации «Инструктор десантно-пожарной группы»;
— По квалификации «Инструктор парашютно-пожарной (десантно-пожарной) группы»;
— По профессии «Десантник-пожарный»;
— По профессии «Парашютист-пожарный»;
— По профессии «Десантник-пожарный» совмещённая с программой профподготовки по профессии «Парашютист-пожарный».
Теоретические занятия планируют проводить частично дистанционно по интернету независимо от места нахождения обучающегося. Очные занятия будут проходить по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Горького, д. 20.
Воздушная подготовка планируется на территории Центрального федерального округа.