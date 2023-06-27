Авиалесоохрана набирает курсантов по пяти программам профподготовки

Жительница Москвы рассказала МК о трагедии, в результате которой погиб ее 14-летний сын. Инцидент произошел 5 июня в Чечерском проезде. Сверстник облил мальчика бензином и поджег. Пострадавший получил ожоги ста процентов поверхности тела и попал в больницу в критическом состоянии. Женщина призналась, что до сих пор не может поверить...