Авиадиспетчеры предложили ввести плату за возможность запускать дроны

Союз российских авиадиспетчеров предлагает ввести плату за запуски гражданских дронов, сообщают «Известия».

Соответствующую инициативу сформировали на заседании президиума центрального совета федерального профсоюза 31 августа. Диспетчеры пока не предложили конкретные тарифы на эту услугу.

Как пояснили изданию представители профсоюза, введение платы за аэронавигацию дисциплинирует заказчиков вылетов дронов.

По словам диспетчера, работающего в филиале госкорпорации «Аэронавигация Севера Сибири», для организации полетов дронов вводятся специальные режимы. В этой зоне другие воздушные суда выполнять вылеты уже не могут.