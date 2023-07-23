Август в Рязанской области будет тёплым

В августе температура воздуха в Рязанской области ожидается выше климатической нормы, рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По словам Паршиной, в Рязани, а также на территориях Калининградской, Смоленской, Брянской, Тульской, Курской, Воронежской областей средняя температура воздуха будет выше 26 градусов.

В целом по России в последний месяц лета жары не ожидается. На северо-западе, регионах Поволжья будет холоднее климатической нормы.

На юге РФ днём будет жарко — 30-33 градуса выше нуля.

Август ожидается достаточно сухим, дождей много не прогнозируется.