Август стал одним из самых жарких за 80 лет в Окском заповеднике

Лето 2023 года стало самым жарким в мире за всю историю метеонаблюдений.

В Окском заповеднике наступление фенологического жаркого лета задержалось на полмесяца — только в последних числах июня ночные температуры преодолели отметку в +10 °С. Дождливая погода держалась в начале и конце месяца, что способствовало буйному росту растительности и процветанию гнуса разных мастей. Средняя температура первого летнего месяца оказалась ниже многолетней средней на 0,7 °С, осадков выпало чуть меньше нормы. Об этом сообщила Элина Владимировна Антонюк, ведущий научный сотрудник, кандидат биологических наук.

По-настоящему жаркая погода установилась в первые дни июля — дневные температуры поднимались выше 30 °С, вода в реке прогрелась до +25 градусов. 9–10 июля дождь лил практически без перерыва с разной степенью интенсивности — за два дня выпало 70% от месячной нормы осадков. На фоне дождливой погоды похолодало. Только к концу июля воздух вновь прогрелся до тридцатиградусной отметки. После длительных дождей вовсю пошли белые грибы.

Средняя температура июля превысила норму всего на 0,2 °С, а вот осадков выпало почти вдвое больше многолетнего среднего показателя (124.9 против 73,9 мм).

Фото: Элина Антонюк

Самым жарким месяцем лета стал август — до 20-х чисел воздух прогревался до 30 и выше градусов, в последней декаде дневные температуры держались на уровне 20-25 градусов. В целом средняя температура месяца превысила многолетнюю норму на 2,4 °С.

Август 2023 г. стал одним из самых жарких за более чем 80-летнюю историю метеонаблюдений в Окском заповеднике. А вот по количеству осадков, вернее их отсутствию, стал лидером за все годы наблюдений с 1938 г. В последний месяц лета выпало всего 0,6 мм осадков при средней многолетней 61.6 мм. Чуть большее количество осадков (0,7 мм) выпало в далеком 1972 г., запомнившимся лесными и торфяными пожарами во многих областях центральной части страны, и в прошлом — 2022 г. — когда на фоне засушливой погоды волна сухих гроз вызвала возгорания в лесах заповедника.