Август 2025 года: время тектонических сдвигов, правды и перемен. Что говорят астрологи

Август 2025 года обещает стать месяцем внутренних сдвигов, неожиданных открытий и завершения старых циклов. Планеты словно бросают вызов привычному ходу жизни: они требуют остановиться, оглянуться назад и честно ответить себе — туда ли я иду?
По мнению астрологов, каждому знаку зодиака август принесёт испытания и возможности, которые помогут изменить курс. Главное — быть честным с собой, пишет Life.ru.
♈ Овен — Время стратегических решений
Ретроградный Меркурий затормозит вашу привычку действовать с налёта. Не паникуйте — это шанс переосмыслить тактику.
Месяц принесёт встречи из прошлого, возможно, всплывут старые конфликты или бывшие партнёры.
Солнечное затмение в конце месяца станет дверью в новое, но только если вы признаете: старые методы больше не работают.
♉ Телец — Встреча с внутренними страхами
Ваши подавленные эмоции, тревоги и неразрешённые конфликты поднимутся на поверхность.
Прислушивайтесь к телу, снам, интуиции — они подскажут, где зарыты проблемы.
Финал августа даст эмоциональную перезагрузку, но только тем, кто научится заботиться о себе без ожиданий от других.
♊ Близнецы — Ревизия окружения
Всё внимание — на социальный круг: кто действительно с вами, а кто просто присутствует?
Могут активизироваться старые связи, незавершённые разговоры, обещания.
Полнолуние поднимет семейные темы, а в конце месяца возможно судьбоносное знакомство, которое многое изменит.
♋ Рак — Профессиональная турбулентность
Работа и карьера могут пойти не по плану — будьте готовы к неожиданностям.
То, что казалось стабильным, может дать трещину. Это не крах, а тест на истинные цели.
Полнолуние поможет освободиться от старых обид — скажите вслух то, что долго замалчивали.
♌ Лев — Время смелых шагов
Страхи тормозят амбиции? Август бросит вызов: что вы давно откладывали, но боитесь начать?
Возможно, это переезд, новая профессия, учёба или любовь.
Полнолуние проверит вашу самооценку, а к концу месяца откроется новая глава, если вы отбросите сомнения.
♍ Дева — Глубокая трансформация
Главные темы месяца — финансы, интимность, личные границы.
Вы можете почувствовать, что отдаёте больше, чем получаете. Время это пересмотреть.
Полнолуние в Деве станет переломным моментом: не бойтесь заявить о своих потребностях.
♎ Весы — Революция в отношениях
В личной жизни — шторм. Возможны возвращения бывших, откровенные разговоры и переоценка связей.
Забудьте про дипломатичность — время честности, прежде всего с собой.
Солнечное затмение даст новый взгляд на любовь, а полнолуние напомнит: забота о себе — не эгоизм, а необходимость.
♏ Скорпион — Вызов себе самому
Работа, здоровье, рутина — всё нуждается в жесткой переоценке.
Вы либо перерабатываете, либо избегаете ответственности.
Полнолуние покажет, кто в окружении помогает, а кто тянет вниз. Пора навести порядок в личной экосистеме.
♐ Стрелец — Возвращение к радости
Август зовёт к творчеству, любви, хобби и удовольствию от жизни.
То, что вы бросили или забыли, снова даст о себе знать.
Работа тоже потребует перемен, но действуйте разумно, не поддаваясь импульсам.
Ваше главное топливо месяца — вера в себя.
♑ Козерог — Семейные и внутренние перемены
Дом, близкие, чувство стабильности — всё будет перестраиваться.
Могут возникнуть вопросы переезда, ремонта, завершения старых отношений.
Полнолуние укажет: что нужно оставить в прошлом, а что взять с собой в будущее.
Позвольте переменам освободить пространство для нового.
♒ Водолей — Информационный перегруз
Вы загружены общением, задачами, делами, но результат размытый.
Август призывает перестать разбрасываться и расставить приоритеты.
Финансовая встряска возможна, особенно если решите вложиться в обучение.
Полнолуние подведёт к честному разговору — самое время прояснить важные отношения.
♓ Рыбы — Переоценка собственной ценности
Тема самооценки, денег и личной значимости станет ключевой.
Если вы привыкли себя занижать — судьба подтолкнёт к тому, чтобы наконец заявить о себе.
Партнёрские отношения потребуют ясности. Полнолуние покажет: идёте ли вы с человеком в одном направлении.
Финал месяца принесёт шанс на финансовый рост, но без импульсивных шагов.