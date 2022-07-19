Авдотья Сеногнойка 20 июля: народные приметы, что нельзя и нужно делать в этот день

В православной традиции 20 июля чтут память преподобной Ефросинии (Евдокии) Московской. В народной — это день Авдотьи Сеногнойки. Не случайно у праздника такое название: по народным наблюдениям, 20 июля часто шли дожди, и крестьянам приходилось бороться с непогодой за сено.

В эту дату особыми целебными свойствами обладает дуб. Из его веток сегодня принято делать веники. Ещё наши предки старались отдыхать 20 июля под кроной дубов, чтобы привлечь в свою жизнь счастье и успех.

Что нельзя и нужно делать в этот день? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 20 июля

Дымом от дубовых листьев 20 июля принято окуривать дом. Так его защищали от пожаров и непрошенных гостей.

Если в этот день сбор урожая начинает именинник, то год будет плодотворным.

Считалось, что коровы в этот день обнюхивают своих хозяев к несчастью. Предполагали, что это сулит какую-либо беду.

А если поймать красивую бабочку и помолиться, отступят то все болезни.

Сегодня ни в коем случае нельзя стирать бельё. Можно оказаться в неприятности.

С давних времен на Авдотью Сеногнойкку запрещено купаться: разозленный водяной может к себе на дно.

Народные приметы и поверья 20 июля

Если небо резко потемнело, жди затяжное ненастье;

Утренний дождь сулит плохой урожай, а вечерний — богатые хлеба;

Если журавли начали кричать вечером, то установится тёплая безоблачная погода.

Именины 20 июля отмечают Евдокия, Герман, Сергей, Павел.

Сон в ночь на 20 июля рассказывает о проблемах в работе, профессии, основной занятости. Расшифровав такой сон, можно понять, что именно вам мешает, какие препятствия нужно устранить в первую очередь.