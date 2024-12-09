Аватаром Дриады на НТВ управляла Лена Катина

На телеканале НТВ вышел очередной выпуск популярного «Шоу Аватар» (16+), и зрителей ждал сюрприз: личность ещё одного участника была раскрыта. Оказалось, что под образом Дриады скрывалась Лена Катина. Она не только поразила жюри своим перевоплощением, но и поделилась закулисными сложностями участия в проекте.

Лена рассказала, что из трёх предложенных образов — Жар-Птицы, Царевны-лягушки и Дриады — выбрала последний. Её привлекла связь с природой и зелёный цвет, который она обожает. Кроме того, этот образ напомнил ей о материнстве, поскольку недавно она стала мамой во второй раз. Участие в шоу было связано с интересными техническими нюансами: костюм требовал двигаться так, чтобы части тела аватара не «пересекались», что потребовало постоянного контроля.

Реакция жюри

Дриада выступила с яркими номерами: от «Твори добро» Шуры до «Feel It Still» группы Portugal. The Man. Члены жюри не сразу смогли определить, кто скрывается за образом. Разные версии звучали на протяжении всего шоу: от Ирины Дубцовой до Ольги Зарубиной. Тимур Батрутдинов предположил, что это Лена Катина, но Сергей Лазарев, знавший её много лет, уверенно заявил, что это невозможно. Каково же было удивление Лазарева, когда правда всё же вскрылась! «Ты так скрывалась искусно, я в шоке!» — признался он.

Фото: НТВ

Катина отметила, что удержаться от смеха было особенно трудно, ведь её движения передавались аватару. Один неловкий момент мог бы выдать её. «Я понимала, что если начну смеяться, мой аватар будет трястись от хохота на сцене», — поделилась она. Ещё одним вызовом стало выступление перед людьми, которые знают её голос с детства, но всё же не узнали. Это, по словам певицы, вызывало у неё неподдельные эмоции.

Трансформация на сцене

Марк Тишман подвёл итог: «Лена стала совершенно другим человеком. Ради таких перевоплощений и существуют подобные шоу». Катина доказала, что может не только удивлять, но и погружаться в новые роли, оставаясь при этом верной себе.