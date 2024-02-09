Аварию на водопроводе на улице Высоковольтной устранят в ближайшее время

Аварию на водопроводе на улице Высоковольтной, которая произошла в четверг, 8 февраля, устранят до 12:00 9 февраля. Об этом написала администрация Рязани.

У рабочих возникли сложности с ремонтом из-за большого количества подземных коммуникаций и промерзания грунта.

Из-за аварии водоснабжения нет в 16 домах и детском саду №102. Подвоз воды организован по адресу: улица Высоковольтная, дом №33. Отдельная машина обеспечивает водой детсад.

Напомним, четыре улицы Рязани на два дня остались без электричества из-за аварии.