Авария на водопроводе, оставившая без воды тысячи воронежцев, устранена

Специалисты «Росводоканала Воронежа» устранили аварию на водопроводе, которая днем в четверг оставила без воды несколько тысяч жителей 11 многоэтажных домов Коминтерновского района, сообщил журналистам представитель предприятия.
Утечка на стальном водопроводе диаметром 400 миллиметров в районе улицы Лизюкова в Коминтерновском районе Воронежа произошла днем в четверг. В результате без воды остались жители 11 многоэтажных домов по улицам Лизюкова и Хользунова. Представитель управы Коминтерновского района пояснил РИА Новости, что отключение затронуло несколько тысяч человек.
Эта авария стала второй за три дня на водопроводных сетях Коминтерновского района Воронежа. Во вторник днем произошел порыв на водопроводе диаметром 1 тысяча миллиметров на улице Антонова-Овсеенко. Тогда без воды остались по меньшей мере 43 тысячи жителей 125 многоквартирных домов. Во второй половине вторника власти Воронежа сообщили, что идет работа по устранению двух порывов на водоводе в Коминтерновском районе. Мэрия объявила о введении на территории Коминтерновского района режима ЧС. Работы по устранению этой аварии были завершены в 3.50 мск четверга, после чего началось заполнение системы.
Кроме того, в настоящий момент без воды из-за еще одной аварии остаются жители домов района улицы Еремеева Коминтерновского района Воронежа.