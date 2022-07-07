Авария на водопроводе, оставившая без воды тысячи воронежцев, устранена

Специалисты «Росводоканала Воронежа» устранили аварию на водопроводе, которая днем в четверг оставила без воды несколько тысяч жителей 11 многоэтажных домов Коминтерновского района, сообщил журналистам представитель предприятия.

Утечка на стальном водопроводе диаметром 400 миллиметров в районе улицы Лизюкова в Коминтерновском районе Воронежа произошла днем в четверг. В результате без воды остались жители 11 многоэтажных домов по улицам Лизюкова и Хользунова. Представитель управы Коминтерновского района пояснил РИА Новости, что отключение затронуло несколько тысяч человек.

«Работы по ликвидации утечки в районе улице Лизюкова завершены. Подача холодного водоснабжения возобновлена в 16:50 (мск)», — сообщил представитель «Росводоканала».

Эта авария стала второй за три дня на водопроводных сетях Коминтерновского района Воронежа. Во вторник днем произошел порыв на водопроводе диаметром 1 тысяча миллиметров на улице Антонова-Овсеенко. Тогда без воды остались по меньшей мере 43 тысячи жителей 125 многоквартирных домов. Во второй половине вторника власти Воронежа сообщили, что идет работа по устранению двух порывов на водоводе в Коминтерновском районе. Мэрия объявила о введении на территории Коминтерновского района режима ЧС. Работы по устранению этой аварии были завершены в 3.50 мск четверга, после чего началось заполнение системы.

Кроме того, в настоящий момент без воды из-за еще одной аварии остаются жители домов района улицы Еремеева Коминтерновского района Воронежа.