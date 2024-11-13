Среда, 13 ноября, 2024
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Авария на Тюменском тракте спровоцировала адскую пробку

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Алексей Самохин
Фото: t.me/gibdd_66

Вечером 13 ноября на Тюменском тракте, примерно на 30-м километре, произошла серьёзная авария: 53-летний водитель автомобиля Mitsubishi врезался в КАМАЗ с полуприцепом. Из-за этого на трассе образовалась огромная пробка, которая буквально парализовала движение, пишет E1.ru.

По информации областной Госавтоинспекции, водитель Mitsubishi пострадал и был доставлен в 36-ю больницу Екатеринбурга. На месте аварии продолжают работать сотрудники ГИБДД, которые проводят проверку обстоятельств происшествия.

Тем временем водители, оказавшиеся в заторе, жалуются на «адскую пробку», растянувшуюся на несколько километров.

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