Авария на Тюменском тракте спровоцировала адскую пробку

Вечером 13 ноября на Тюменском тракте, примерно на 30-м километре, произошла серьёзная авария: 53-летний водитель автомобиля Mitsubishi врезался в КАМАЗ с полуприцепом. Из-за этого на трассе образовалась огромная пробка, которая буквально парализовала движение, пишет E1.ru.

По информации областной Госавтоинспекции, водитель Mitsubishi пострадал и был доставлен в 36-ю больницу Екатеринбурга. На месте аварии продолжают работать сотрудники ГИБДД, которые проводят проверку обстоятельств происшествия.

Тем временем водители, оказавшиеся в заторе, жалуются на «адскую пробку», растянувшуюся на несколько километров.