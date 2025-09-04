Четверг, 4 сентября, 2025
Autonews: восемь автопроизводителей изменили цены на новые автомобили в России

Алексей Самохин
Изображение от freepik

С началом осени 2025 года сразу несколько брендов скорректировали цены на автомобили в России. При этом изменения оказались разнонаправленными: одни модели подешевели, другие — напротив, подорожали. Как выяснил Autonews.ru, корректировки внесли как сами производители, так и крупные дилерские сети.

Changan

Китайская марка предоставила скидки на автомобили 2025 года выпуска — четыре кроссовера и один пикап.

  • CS35 Plus: дисконт 200 тыс. руб., итоговая цена — от 2,45 млн руб.
  • CS75 Plus: скидка 450 тыс. руб., стоимость — от 3,22 млн руб.
  • Uni-T: минус 100 тыс. руб., цена — 3,22 млн руб.
  • Uni-K: снижение на 200 тыс. руб., стоимость — от 3,85 млн руб.
  • Hunter Plus: дисконт 200 тыс. руб., цена — 3,62 млн руб.

Tank

Скидки теперь распространяются и на внедорожники 2025 года выпуска (модель Tank 500).

  • Urban — минус 200 тыс. руб. (6,6 млн руб.)
  • Adventure, Premium и Blacktrail — минус 100 тыс. руб.

Rox

Единственная модель Rox 01 получила скидку 450 тыс. руб.

  • Family Edition — 7,77 млн руб.
  • Business Lounge Edition — 7,93 млн руб.

GAC

На кроссовер GS4 введена скидка 150 тыс. руб. на автомобили 2024 и 2025 годов. Минимальная цена теперь — 2,85 млн руб.

Omoda

Кроссовер С5 в комплектации Drive AWD подешевел на 80 тыс. руб. и стоит 2,3 млн руб.

Xcite

У бренда X-Cross 7 уменьшилась скидка с 350 до 275 тыс. руб. — машины подорожали на 75 тыс. руб.

  • Enjoy — 2,22 млн руб.
  • Techno — 2,36 млн руб.

Jetta

На кроссовер VS7 2024 года внесены точечные изменения:

  • AT Glory подорожал на 9 тыс. руб. (3,07 млн руб.).
  • AT Ultimate, напротив, подешевел на 38 тыс. руб. (3,23 млн руб.).

Haval

Внедорожник H7 в базовой версии Elite получил скидку 100 тыс. руб. — от 3,4 млн руб.

Wey

Кроссовер Wey 07 подешевел на 150 тыс. руб. Минимальная цена — 6,9 млн руб.

Крупные дилерские сети также предлагают собственные скидки. Однако, отмечает издание, в сентябре их стало заметно меньше.

