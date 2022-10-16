Аудиторы проверяют использование средств на проект областного онкодиспансера в Рязани

В региональных министерстве стройкомплекса и Управлении капстроительства началась проверка Контрольно-счётной палаты Рязанской области. Онкологический диспансер строится в рамках подпрограммы «Социальное развитие населённых пунктов» госпрограммы Рязанской области «Социальное и экономическое развитие населенных пунктов».

Как говорится на сайте Контрольно-счётной палаты региона, будет проверено целевое и эффективное использование средств, выделенных из бюджета Рязанской области в 2018-2019 годах на разработку и госэкспертизу проектной документации на строительство главного лечебного корпуса Областного клинического онкологического диспансера в Рязани.

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