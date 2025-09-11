Четверг, 11 сентября, 2025
Общество

Аудитория российского мессенджера MAX превысила 30 миллионов пользователей

7info7
Изображение от freepic.diller на Freepik

Первый российский национальный мессенджер MAX продолжает активно развиваться. По данным компании-разработчика, его месячная аудитория перешагнула отметку в 30 миллионов пользователей.

Внутри платформы создано и функционирует более 1,2 миллиона групповых чатов. Также для пользователей доступно свыше 500 каналов, общая аудитория которых составляет более 3 миллионов подписчиков. Согласно статистике New Media, почти половина (48%) пользовательской базы мессенджера — это активная аудитория в возрасте от 25 до 44 лет.

Сервис демонстрирует взрывной рост и по другим ключевым метрикам: в конце августа и начале сентября ежедневное количество звонков достигло 8 миллионов, что в десятки раз выше июльских показателей, а общее число отправленных с момента запуска сообщений перевалило за миллиард. Также существенно возросла средняя продолжительность общения: голосового вызова — до 9 минут, а группового звонка — до 58 минут. Пользователи быстро оценили и новый формат видеосообщПлатформа также активно привлекает официальные источники информации. К тестированию формата каналов присоединились более 200 новых авторов, включая СМИ, коммерческие структуры, государственные органы, блогеров и учебные заведения. Важным событием стало создание официальных каналов Президента России (8 сентября) и Правительства РФ (9 сентября).

Кроме того, в августе MAX успешно завершил интеграцию с двумя важными сервисами: системой мобильной электронной подписи «Госключ» и образовательной платформой «Сферум», что значительно расширило его функциональность.ений в виде кружков, отправив более трех миллионов таких сообщений всего за пять дней после их запуска.

