В сентябре аудитория мессенджера MAX превысила 40 миллионов человек. Этот показатель означает, что платформой за месяц воспользовалось более трети населения России.

С момента запуска в марте текущего года пользователи совершили через приложение свыше 500 миллионов звонков и отправили более 2 миллиардов сообщений. Также в компании отметили рост ежедневной аудитории: в среднем за сутки платформой пользуются около 14 миллионов человек.

MAX доступен для скачивания в магазинах приложений RuStore, App Store и Google Play и позволяет общаться с помощью текстовых и голосовых сообщений, совершать звонки, а также передавать файлы размером до 4 ГБ.