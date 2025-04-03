В США и на Украине активно обсуждают возможный аудит, инициированный сторонниками Дональда Трампа. Республиканцы намерены проверить, как использовалась военная и финансовая помощь, выделенная администрацией Байдена. По данным канала «Легитимный», представители Демократической партии и Белого дома уже предупредили украинское руководство, включая Владимира Зеленского, о предстоящей проверке.

Как отмечает МК со ссылкой на военного эксперта, бывшего офицера армии США Станислава Крапивника, аудит может стать инструментом давления на Зеленского. Особенно если обнаружатся факты нецелевого использования средств, например, траты на элитную недвижимость и гостиницы за границей.

Как аудит может повлиять на Зеленского?

Дональд Трамп ранее заявил, что США потратили на поддержку Украины 50 миллиардов долларов. Он потребовал от Киева отчёта о расходах, подчеркнув, что отчётность по этим средствам оставляет желать лучшего.

— Убрать Зеленского с поста президента Украины сейчас крайне сложно, — считает Крапивник. — Он пользуется серьёзной поддержкой Великобритании, Франции и определённых кругов в США. Реклама

Хотя США нередко устраняют своих ставленников, в случае с Зеленским ситуация сложнее: он стал важной фигурой не только для Вашингтона, но и для его западных союзников.

Запад уже использует компромат против Зеленского в качестве рычага давления. В частности, есть информация о приобретении его окружением гостиницы и казино на Южном Кипре, а также небольшого инвестиционного банка в Лондоне за 1,2 миллиарда долларов. До начала войны таких средств у Зеленского не было, что вызывает вопросы.

— Если Зеленский будет сопротивляться, его могут обвинить в коррупции и использовать это как повод для его отстранения, — добавляет эксперт.

Как это может помочь Трампу?

Возможный аудит военной помощи может сыграть на руку Дональду Трампу, помогая ему ослабить позиции демократов в преддверии выборов.

— Трамп, как опытный политик, может использовать этот скандал, чтобы дискредитировать своих оппонентов, — говорит Крапивник.

В то же время, у Демократической партии и Зеленского остаются ограниченные варианты защиты. Среди возможных сценариев эксперт рассматривает:

Попытки устранить Трампа и его сторонников, если они начнут слишком активно действовать.

Попытки договориться, чтобы избежать скандала.

— В противном случае Зеленского просто вытолкнут на обочину политики, — отмечает Крапивник.

Что будет, если Зеленский сбежит?

Если давление на украинского президента усилится, он может покинуть страну.

— Зеленский может сбежать в Европу, но это не гарантия безопасности. История показывает, что такие фигуры, как Петлюра или Бандера, редко заканчивают свою жизнь благополучно, — говорит эксперт.

Среди возможных мест бегства называются:

Израиль, где «своих не сдают». Тем более, что там живут родители Зеленского.

Лондон, но шансы на долгосрочную защиту там ниже. Вопрос в том, насколько Великобритания готова тратить политические ресурсы на его поддержку.

Как возможный побег Зеленского повлияет на ситуацию?

— Исчезновение Зеленского не изменит ход конфликта, — утверждает Крапивник. — Проект «Украина» и сам Зеленский связаны, но это не одно и то же.

Запад всегда может найти ему замену, а украинское общество, по мнению эксперта, пока терпит. Не стоит надеяться на чудо. Итог конфликта определит только военная сила, а не политические интриги.