Атаман казачьих войск погиб во время тренировки на саблях

Атаман казачьих войск погиб во время тренировочного боя на саблях в Подмосковье.

Он неудачно зашёл за спину партнёру, – пишет Telegram канал Baza.

Тренировка проходила в подмосковной Истре. Член «Великого братства казачьих войск Руси и зарубежья» 57-летний атаман Сергей Капитонов неудачно зашёл за спину своего спарринг-партнёра, 64-летнего Алексея Петухова.

Сергей Капитонов получил удар саблей в грудь. Травма оказалась смертельной, атаман скончался до приезда медиков.

Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает канал 112. Алексей Петухов сотрудничает со следствием и находится под подпиской о невыезде.

Официальных комментариев этого инцидента пока нет.