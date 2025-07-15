Беспилотники «Лютый» и «Бобёр», применённые при атаке на Воронеж, вероятно, были запущены с территории Украины. Об этом в беседе с порталом NEWS.ru сообщил военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

По его словам, оба типа дронов способны преодолевать расстояния более 1000 километров, что делает возможным их запуск с украинской территории.

«БПЛА «Лютый», а также дроны, созданные на его основе, могут пролететь тысячу километров и более. То же касается и дрона «Бобёр» — у него аналогичная дальность, а боевая часть составляет порядка 50–70 килограммов», — пояснил Кнутов.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в результате ночной атаки Вооружённых сил Украины пострадали минимум 16 человек. Среди раненых — подросток с травмой бедра. Ещё двое находятся в тяжёлом состоянии: один мужчина — в коме, у другого повреждены лёгкие.

По факту произошедшего проводится проверка, уточняются масштабы разрушений и характер применённого вооружения.