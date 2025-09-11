Атака дронов на Россию: 17 БПЛА уничтожены над шестью регионами 

В течение прошедшей ночи российские средства противовоздушной обороны успешно отразили атаку украинских беспилотников. По официальным данным Министерства обороны РФ, всего было уничтожено 17 БПЛА самолетного типа.
Дроны были сбиты над территорией шести российских регионов:
Воронежская область: 6 беспилотников
Белгородская область: 5 беспилотников
Брянская область: 2 беспилотника
Курская область: 2 беспилотника
Липецкая область: 1 беспилотник
Тамбовская область: 1 беспилотник.
В Рязани и области ночью 11 сентября также объявлялась угроза атаки БПЛА. В 05:50 она была отменена.