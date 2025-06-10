Атака будет внезапной: эксперт рассказал об ударе «Орешником» по Украине

Россия применит баллистическую ракету средней дальности «Орешник» для ударов по Украине только после соответствующего приказа президента Владимира Путина. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин в интервью NEWS.ru.

По его словам, атака будет внезапной, среди возможных целей — защищённые подземные объекты. Эксперт также не исключил, что вместе с «Орешником» могут быть использованы и другие виды высокоточного неядерного оружия.

«Удар «Орешником» по Украине будет неожиданным. Когда Путин решит — тогда и полетит. На Украине ещё много заглублённых командных пунктов и подземных предприятий. Кроме «Орешника», у России есть и другое неядерное оружие. Летняя кампания уже началась и продолжается», — отметил Дандыкин.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник выступил с еще более жестким заявлением, подчеркнув, что российское оружие способно «уничтожить Украину», если Киев продолжит «провокационные заявления». Он обвинил Владимира Зеленского в «утрате связи с реальностью» и недооценке масштабов угрозы.