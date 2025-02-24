Атака беспилотников ВСУ на Рязань 24 февраля: что известно

В ночь на 24 февраля ВСУ совершили очередную атаку беспилотников на российские регионы. Среди них оказалась Рязанская область. Издание 7info собрало всё актуальную информацию о налёте дронов к этому часу.

В период с 2.30 до 3.30 24 февраля жители Рязани в разных районах города услышали серию громких хлопков. Это работала система противовоздушной обороны. Ещё до поступления официальной информации крупные телеграм-каналы сообщили, что ВСУ предприняли атаку на регион, но её пресекли системы ПВО.

В утренней сводке Минобороны РФ указаны следующие цифры: в российских регионах за ночь уничтожили 22 беспилотника. Самое большое их число ликвидировали в Орловской области — 16. В Брянской области обезвредили три беспилотника. Один был перехвачен над территорией Крыма. В Рязанской области перехватили и уничтожили 2 беспилотника.

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По ситуации дал комментарий губернатор Рязанской области Павел Малков. По его словам, после падения обломков дрона ВСУ на территории одного из предприятий начался пожар. Предварительно, обошлось без пострадавших. На месте работают оперативные службы, а ущерб, нанесённый во время налёта, только предстоит оценить.