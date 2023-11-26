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Атака беспилотников на Москву и регионы центра России отбита ночью 26 ноября

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Утром воскресенья, 26 ноября, пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с помощью беспилотников, сообщает пресс-служба министерства обороны России.

По данным ведомства, силы ПВО сбили в общей сложности 9 беспилотников самолётного типа. Объекты уничтожены над территорией Московской, Тульской, Калужской, Брянской областей.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о сбитых беспилотниках в районе Наро-Фоминска, Подольске, Одинцовском и Раменском городских округах.

2 беспилотника сбиты над Тульской областью, информирует телеграм-канал SHOT. По данным источника, один из аппаратов взорвался у жилого дома на улице Хворостухина в Туле. В квартире на 12-м этаже выбиты стёкла.

— Сегодня ночью на территории Дзержинского и Жуковского районов средствами ПВО сбиты БПЛА, — сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

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