Астропрогноз от Глобы до 25 мая: придётся сверить часы и идти на компромиссы

Популярный астролог Богдан Глоба в своём telegram-канале традиционно публикует прогноз. Неделя с 19 по 25 мая, по его словам, будет исполнена интересных решений, важных встреч и компромиссов.

Чтобы добиться успеха, придётся активно искать точки соприкосновения на самых разных уровнях. Выигрывают те, кто умеет договориться, не упустив своих интересов. Так что объедините усилия с такими персонажами и «сверьте часы» – интересы должны совпадать.

— Не обойдётся без энергетических скачков. Не действуйте на импульсе и не идите на поводу у сомнительных людей. Двигайтесь по личным ориентирам, — предупреждает астролог.

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Неплохо начинать строительство и проектировать. В выигрыше все формы работы с материальными ресурсами и торговлей. Во вторник Солнце переходит в знак Близнецов. Произойдёт это в 21:55 по Москве, так что дети, рождённые за сим временным рубежом в 2025 году, уже будут принадлежать в племени воздушного знака.

Сатурн в конце недели переходит в знак Овна. Это будет недолгий «тестовый заход», который наглядно покажет огненному знаку, каково жить под надзором Сатурна. С одной стороны, он несёт ограничения, но с другой – возможности для личного укрепления.

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— В обществе вектор внимания смещается на вопросы идеологии, семьи и детства. Важно понять подрастающее поколение и проблемы молодёжи. Но кому-то кажется, что всех нужно обязательно загнать в рамки и «насильно осчастливить». В то время как самым правильным будет соединить два подхода в компромиссе, — говорит Богдан Глоба.

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Для личности время наметить точки роста на ближайшее время. Сейчас отличный период для того, чтобы посеять семена идей, определить планы и провести мозговой штурм как с самим собой, так и с коллективом. Не ограничивайте себя! Фантазируйте, простраивайте варианты и оформляйте результаты в своей голове.

— Счастье – это необходимость. Оно как топливо для любой идеи. Смело отбрасывайте все, что не делает вас несчастным: явления, события и людей, — отмечает эксперт.

Рабочая сфера требует вовлечённости и собранности. Следите за коллективом и партнерами. Не позволяйте работать спустя рукава. Присмотритесь: возможно, с кем-то придётся в ближайшее время расстаться. Необходимы вложения в обучение персонала.

В любви желание большого счастья окрыляет и придает сил. Поделитесь своими чувствами и вдохновением с партнером, постарайтесь делать вместе как можно больше. Ну а если партнёра нет, то уже с начала недели начинайте охоту.

19 мая, понедельник: утро на волне творческой энергии и желания поскорее ее реализовать. Но окружающие то и дело пытаются перетянуть одеяло на себя. Не идите на поводу у чужих желаний – делайте то, что важно для вас.



20 мая, вторник: дипломатия и смекалка открывают нужные двери. Избегайте конфликтов и старайтесь найти общий язык с окружающими. Помощь приходит от друзей и близких. День взрывной и аварийный, так что обойдитесь без экстрима.



21 мая, среда: круговорот дел захватывает с самого утра. Решайте все, на что хватает сил, и не упускайте инициативу. Творческий подход поможет продвижению. Хорошие перспективы рождаются сегодня. Вечером – приятные и нужные знакомства.



22 мая, четверг: утро путает карты и заставляет менять планы. Не бойтесь подстраиваться под ситуацию и наступать на горло своей песне. Старайтесь не форсировать события. А вечером сворачивайте активность и обратите внимание на личные вопросы. День обманчивый.



23 мая, пятница: смелость помогает в делах и дает возможность многое преодолеть. Решительные извлекают выгоду, пока остальные размышляют. С помощью команды строятся новые планы. Приятные личные знакомства вечером.



24 мая, суббота: большие планы удается реализовать с легкостью. Вышестоящие помогут решить актуальные вопросы. Помощь приходит неожиданно и очень своевременно. Но вечер лучше скоротать на нейтральной волне.



25 мая, воскресенье: полон сюрпризов – как приятных, так и не очень. Многое меняется и пересматривается на ходу. Берегите энергию и не позволяйте окружающим её растаскивать. День взрывной и напряжённый, так что будьте осмотрительны.