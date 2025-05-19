Астропрогноз от Глобы до 25 мая: придётся сверить часы и идти на компромиссы

Популярный астролог Богдан Глоба в своём telegram-канале традиционно публикует прогноз. Неделя с 19 по 25 мая, по его словам, будет исполнена интересных решений, важных встреч и компромиссов.
Чтобы добиться успеха, придётся активно искать точки соприкосновения на самых разных уровнях. Выигрывают те, кто умеет договориться, не упустив своих интересов. Так что объедините усилия с такими персонажами и «сверьте часы» – интересы должны совпадать.
Неплохо начинать строительство и проектировать. В выигрыше все формы работы с материальными ресурсами и торговлей. Во вторник Солнце переходит в знак Близнецов. Произойдёт это в 21:55 по Москве, так что дети, рождённые за сим временным рубежом в 2025 году, уже будут принадлежать в племени воздушного знака.
Сатурн в конце недели переходит в знак Овна. Это будет недолгий «тестовый заход», который наглядно покажет огненному знаку, каково жить под надзором Сатурна. С одной стороны, он несёт ограничения, но с другой – возможности для личного укрепления.
Для личности время наметить точки роста на ближайшее время. Сейчас отличный период для того, чтобы посеять семена идей, определить планы и провести мозговой штурм как с самим собой, так и с коллективом. Не ограничивайте себя! Фантазируйте, простраивайте варианты и оформляйте результаты в своей голове.
Рабочая сфера требует вовлечённости и собранности. Следите за коллективом и партнерами. Не позволяйте работать спустя рукава. Присмотритесь: возможно, с кем-то придётся в ближайшее время расстаться. Необходимы вложения в обучение персонала.
В любви желание большого счастья окрыляет и придает сил. Поделитесь своими чувствами и вдохновением с партнером, постарайтесь делать вместе как можно больше. Ну а если партнёра нет, то уже с начала недели начинайте охоту.
19 мая, понедельник: утро на волне творческой энергии и желания поскорее ее реализовать. Но окружающие то и дело пытаются перетянуть одеяло на себя. Не идите на поводу у чужих желаний – делайте то, что важно для вас.
20 мая, вторник: дипломатия и смекалка открывают нужные двери. Избегайте конфликтов и старайтесь найти общий язык с окружающими. Помощь приходит от друзей и близких. День взрывной и аварийный, так что обойдитесь без экстрима.
21 мая, среда: круговорот дел захватывает с самого утра. Решайте все, на что хватает сил, и не упускайте инициативу. Творческий подход поможет продвижению. Хорошие перспективы рождаются сегодня. Вечером – приятные и нужные знакомства.
22 мая, четверг: утро путает карты и заставляет менять планы. Не бойтесь подстраиваться под ситуацию и наступать на горло своей песне. Старайтесь не форсировать события. А вечером сворачивайте активность и обратите внимание на личные вопросы. День обманчивый.
23 мая, пятница: смелость помогает в делах и дает возможность многое преодолеть. Решительные извлекают выгоду, пока остальные размышляют. С помощью команды строятся новые планы. Приятные личные знакомства вечером.
24 мая, суббота: большие планы удается реализовать с легкостью. Вышестоящие помогут решить актуальные вопросы. Помощь приходит неожиданно и очень своевременно. Но вечер лучше скоротать на нейтральной волне.
25 мая, воскресенье: полон сюрпризов – как приятных, так и не очень. Многое меняется и пересматривается на ходу. Берегите энергию и не позволяйте окружающим её растаскивать. День взрывной и напряжённый, так что будьте осмотрительны.
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