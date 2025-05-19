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Изображение от pvproductions на Freepik
Изображение от pvproductions на Freepik
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Астропрогноз от Глобы до 25 мая: придётся сверить часы и идти на компромиссы

Валерия Мединская

Популярный астролог Богдан Глоба в своём telegram-канале традиционно публикует прогноз. Неделя с 19 по 25 мая, по его словам, будет исполнена интересных решений, важных встреч и компромиссов.

Чтобы добиться успеха, придётся активно искать точки соприкосновения на самых разных уровнях. Выигрывают те, кто умеет договориться, не упустив своих интересов. Так что объедините усилия с такими персонажами и «сверьте часы» – интересы должны совпадать.

— Не обойдётся без энергетических скачков. Не действуйте на импульсе и не идите на поводу у сомнительных людей. Двигайтесь по личным ориентирам, — предупреждает астролог.

Астропрогноз от Глобы до 25 мая: придётся сверить часы и идти на компромиссы Чтобы добиться успеха, придётся активно искать точки соприкосновения на самых разных уровнях.
giga.chat

Неплохо начинать строительство и проектировать. В выигрыше все формы работы с материальными ресурсами и торговлей. Во вторник Солнце переходит в знак Близнецов. Произойдёт это в 21:55 по Москве, так что дети, рождённые за сим временным рубежом в 2025 году, уже будут принадлежать в племени воздушного знака.

Сатурн в конце недели переходит в знак Овна. Это будет недолгий «тестовый заход», который наглядно покажет огненному знаку, каково жить под надзором Сатурна. С одной стороны, он несёт ограничения, но с другой – возможности для личного укрепления.

Астропрогноз от Глобы до 25 мая: придётся сверить часы и идти на компромиссы Чтобы добиться успеха, придётся активно искать точки соприкосновения на самых разных уровнях.
Freepik AI

— В обществе вектор внимания смещается на вопросы идеологии, семьи и детства. Важно понять подрастающее поколение и проблемы молодёжи. Но кому-то кажется, что всех нужно обязательно загнать в рамки и «насильно осчастливить». В то время как самым правильным будет соединить два подхода в компромиссе, — говорит Богдан Глоба.

Астропрогноз от Глобы до 25 мая: придётся сверить часы и идти на компромиссы Чтобы добиться успеха, придётся активно искать точки соприкосновения на самых разных уровнях.
Фото Pxhere

Для личности время наметить точки роста на ближайшее время. Сейчас отличный период для того, чтобы посеять семена идей, определить планы и провести мозговой штурм как с самим собой, так и с коллективом. Не ограничивайте себя! Фантазируйте, простраивайте варианты и оформляйте результаты в своей голове.

— Счастье – это необходимость. Оно как топливо для любой идеи. Смело отбрасывайте все, что не делает вас несчастным: явления, события и людей, — отмечает эксперт.

Рабочая сфера требует вовлечённости и собранности. Следите за коллективом и партнерами. Не позволяйте работать спустя рукава. Присмотритесь: возможно, с кем-то придётся в ближайшее время расстаться. Необходимы вложения в обучение персонала.

Астропрогноз от Глобы до 25 мая: придётся сверить часы и идти на компромиссы Чтобы добиться успеха, придётся активно искать точки соприкосновения на самых разных уровнях.
Изображение от freepic.diller на Freepik

В любви желание большого счастья окрыляет и придает сил. Поделитесь своими чувствами и вдохновением с партнером, постарайтесь делать вместе как можно больше. Ну а если партнёра нет, то уже с начала недели начинайте охоту.

19 мая, понедельник: утро на волне творческой энергии и желания поскорее ее реализовать. Но окружающие то и дело пытаются перетянуть одеяло на себя. Не идите на поводу у чужих желаний – делайте то, что важно для вас.

20 мая, вторник: дипломатия и смекалка открывают нужные двери. Избегайте конфликтов и старайтесь найти общий язык с окружающими. Помощь приходит от друзей и близких. День взрывной и аварийный, так что обойдитесь без экстрима.

21 мая, среда: круговорот дел захватывает с самого утра. Решайте все, на что хватает сил, и не упускайте инициативу. Творческий подход поможет продвижению. Хорошие перспективы рождаются сегодня. Вечером – приятные и нужные знакомства.

22 мая, четверг: утро путает карты и заставляет менять планы. Не бойтесь подстраиваться под ситуацию и наступать на горло своей песне. Старайтесь не форсировать события. А вечером сворачивайте активность и обратите внимание на личные вопросы. День обманчивый.

23 мая, пятница: смелость помогает в делах и дает возможность многое преодолеть. Решительные извлекают выгоду, пока остальные размышляют. С помощью команды строятся новые планы. Приятные личные знакомства вечером.

24 мая, суббота: большие планы удается реализовать с легкостью. Вышестоящие помогут решить актуальные вопросы. Помощь приходит неожиданно и очень своевременно. Но вечер лучше скоротать на нейтральной волне.

25 мая, воскресенье: полон сюрпризов – как приятных, так и не очень. Многое меняется и пересматривается на ходу. Берегите энергию и не позволяйте окружающим её растаскивать. День взрывной и напряжённый, так что будьте осмотрительны.

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