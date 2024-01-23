Валюты в 2024 году ожидают глобальные потрясения. Речь идёт о долларе и рублей, объяснили в эфире программы «Сегодня вечером» на Первом канале астролог Светлана Драган и астролог Татьяна Борщ.

Драган обнародовала свой прогноз для рубля. По её словам, рубль, как он сейчас есть, не будет существовать. С апреля 2024 года к нему будет прикован особой интерес, следовательно, ожидается подъём российской валюты. А вот у доллара, судя по оценкам эзотериков, дела будут идти плохо. В наступившем году курс данной валюты будет крайне не стабильным.

— Доллар завершает свой доминирующий курс вместе с этой долларовой философией. И самую острую фазу перерождения или даже падения доллара мы увидим осенью, ближе к началу октября, — уверена Драган.

Татьяна Борщ подтвердила прогноз своей звёздной коллеги. Согласно её заключению, доллар заканчивает свою победоносную историю. Вторая половина года будет для американской валюты турбулентна. Завершение эпохи доллара — конец 2024-25 годы.