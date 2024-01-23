Валюты в 2024 году ожидают глобальные потрясения. Речь идёт о долларе и рублей, объяснили в эфире программы «Сегодня вечером» на Первом канале астролог Светлана Драган и астролог Татьяна Борщ.
Драган обнародовала свой прогноз для рубля. По её словам, рубль, как он сейчас есть, не будет существовать. С апреля 2024 года к нему будет прикован особой интерес, следовательно, ожидается подъём российской валюты. А вот у доллара, судя по оценкам эзотериков, дела будут идти плохо. В наступившем году курс данной валюты будет крайне не стабильным.
Татьяна Борщ подтвердила прогноз своей звёздной коллеги. Согласно её заключению, доллар заканчивает свою победоносную историю. Вторая половина года будет для американской валюты турбулентна. Завершение эпохи доллара — конец 2024-25 годы.