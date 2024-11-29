Пятница, 29 ноября, 2024
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Астрологи рассказали, можно ли обрести счастье с партнером твоего же знака зодиака

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Валерия Мединская
Изображение: AI

Встретив человека, который родился под твоим же знаком зодиака, мы думаем, что нашли идеал. Ведь у нас одинаковый темперамент, схожие взгляды на жизнь и стиль общения. Казалось бы, прекрасный фундамент для построения крепких отношений. Но все же иногда слияние родственных душ чревато сплошными конфликтами и разочарованиями. В каких же парах будет царить гармония и взаимопонимание, а кому лучше поискать вторую половинку среди «чужих»? Разбираемся вместе с журналом The Girl.

Овны – несовместимы.

Отношениями Овнов управляет Марс — планета силы, отваги и воинственности. Овны в паре будут не только постоянно соревноваться друг с другом, но и спорить по любому поводу. Такой союз имеет шансы на светлое будущее, только если партнеры определят лидера.

Тельцы – несовместимы.

Два надежных, мягких и заботливых Тельца идеально дополняют друг друга в романтических отношениях, понимают партнера с полуслова, но есть одно большое «но» — их упрямство. Тельцов слишком пугают перемены и выход из зоны комфорта, а без этого никак не обойтись.

Близнецы – несовместимы.

Союз общительных Близнецов — настоящий эмоциональный калейдоскоп. Они делятся друг с другом своими мыслями, строят грандиозные планы и обсуждают все на свете. Но вот беда — оба склонны к мечтательности и не всегда выполняют свои обещания. Представителям этого знака в первую очередь нужен человек, который будет заземлять их и мотивировать на активные действия, а не погружаться с ними в мир грез.

Раки – совместимы.

Ракам не просто можно, а нужно влюбляться друг в друга! Главные ценности в жизни Раков — семья и все, что с ней связано. У них получится создать крепкий союз, в котором оба будут чувствовать себя в полной безопасности. Вместе они смогут решить любые трудности.

Львы – несовместимы.

Таким невероятно харизматичным, привлекательным и ярким личностям, как Львы, нравится быть в центре внимания. Им сложно сойтись и образовать гармоничную пару, ведь оба будут перетягивать одеяло на себя. Лучше найти менее тщеславного человека и обрести с ним счастье.

Девы – совместимы.

Девы — заядлые перфекционисты, которые стремятся к порядку во всем. Только такие же максималисты могут понять и принять ярое стремление к идеалу. Объединившись, они будут усиленно работать над отношениями, пока не добьются успеха. 

Весы – несовместимы.

Чуткие и спокойные Весы уж очень нерешительны в отношениях, поэтому им нужен тот, кто без колебаний примет решение, и это явно не представитель их знака. В союзе двух Весов будет постоянно царить неопределенность.

Скорпионы – совместимы.

В романтических отношениях Скорпионы стремятся к полной страсти и преданности. Их пара будет невероятно сильной, они смогут понять друг друга на таком уровне, о котором другие могут только мечтать.

Стрельцы – совместимы.

Именно друг с другом Стрельцы смогут образовать гармоничный союз, в котором будет свобода и независимость, так нужные им. В основе отношений лежит любовь к приключениям, новым впечатлениям и открытиям.

Козероги – совместимы.

Представители этого знака зодиака умеют любить, особенно себе подобных — энергичных, амбициозных и волевых натур. Два Козерога будут много работать, изучать новое и неизведанное, вдохновлять друг друга на покорение новых вершин.

Водолеи – несовместимы.

Самодостаточные Водолеи стремятся к независимости, вот только в данной ситуации минус на минус плюса не даёт. Водолеям нужен человек, который растопит их ледяное сердце, а не сделает его еще холоднее.

Рыбы – совместимы.

Союз двух чувственных Рыб — настоящая гармония. Их история любви буквально сошла из любовного романа. Они не скупятся на нежности, благодаря чему их медовый месяц никогда не заканчивается.

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