Астрологи рассказали, кого в 2022 году ждёт развод

Специалисты подготовили астрологический прогноз, в котором предрекли представителям трёх знаков зодиака развод. Прогноз публикует WMJ.

- Реклама -

Во-первых, речь идёт об Овнах. Представители этого знака бывают вспыльчивы и агрессивны. Конфликты могут возникать у них, в том числе, и со второй половинкой. Возможно, именно в этом году возлюбленный Овна перестанет терпеть такое отношение и решит разорвать брак.

Во-вторых, внимательнее к отношениям с партнёром стоит отнестись Близнецам. Как правило, представители этого знака очень энергичны, но в этом году всё изменится. Рутина затянет Близнецов, и это может стать причиной разлада.

В-третьих, развод может случиться у Рыб. Рыбы очень ревнивы, и это качество сильно отразится на их отношениях в 2022 году. Их постоянный контроль и проверки доведут вторую половинку до истерики и решения расстаться.