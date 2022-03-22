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Вторник, 22 марта, 2022

Астрологи рассказали, что ждёт россиян в ближайшие месяцы

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Астрологи рассказали, что ждёт россиян в ближайшие месяцы

7info7

Астрологи дали прогноз россиянам на ближайшие месяцы. Что ждёт нас с мая по август, сообщили в издании WomanHit.

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В мае звёзды сулят разрешение внутри- и внешнеполитических проблем. Накалённые отношения между странами начнут остывать. Но несмотря на это специалисты советуют не принимать в мае серьёзные решения и постараться не выяснять отношения с близкими.

Июнь, скорее всего, для россиян будет непростым: эпидемиологическая обстановка вновь обострится. Также ожидается высокий уровень безработицы. Стоит быть осторожными в финансовых вопросах и не вкладывать средства в сомнительные проекты.

В июле, если верить звёздам, можно начинать строить планы на будущее. Только те, кто не побоятся рисковать, останутся в выигрыше.

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В августе не стоит ждать глобальных проблем. Стоит провести этот месяц с близкими.

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