Астрологи предсказали, какое лето ждёт россиян и когда окрепнет рубль

Астрологи дали россиянам прогноз на грядущее лето, а также предсказали, когда окрепнет рубль. Предсказание приводит издание WMJ.

- Реклама -

Фарида Красавкина считает, что первые положительные изменения в экономике случатся уже к концу 2022 года. Иностранные компании, ушедшие из-за санкций, начнут возвращаться в Россию.

И июне, по её словам, случится много негативного. Россиянам стоит готовиться к конфликтам, потерям на работе и расставаниям. Кроме того, есть риск возникновения пожаров. В июле могут поступать предложения, в которых есть свои перспективные моменты. Можно смело планировать поездки, командировки, путешествия и переезды.

Финалист «Битвы экстрасенсов» Зираддин Рзаев, в свою очередь, напомнил, что трудности всегда временны. Экономическая ситуация стабилизируется через два — два с половиной года, максимум – через три.

- Реклама -

Курс рубля, по его словам, укрепится в течение трёх месяцев. Летом у тех, кто запустит собственное производство, дела пойдут в гору.