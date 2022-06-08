Астрологи предрекают глобальное примирение сторон 22 июня

22 июня, по мнению астрологов, может пройти под знаком примирения сторон в существующих конфликтах. Именно такой прогноз содержит в себе лунный календарь, опубликованный МК в Волгограде.

Дело в том, что в самый длинный день в году, 22 июня, Луна будет находиться в убывающей фазе и в знаке Овна. Это может привести враждующие стороны к мирному разрешению конфликтов и к глобальным переменам в отношениях между теми, кто не может договориться.

Что касается других дней, когда Луна будет иметь особое влияние на человечество, важно сказать о 14 июня. В этот день произойдёт суперлуние, и людей одолеют эмоции, желания и настоящая страсть. О том, к чему стоит готовиться в этот день, читайте по ссылке.

Новолуние 29 июня возродит в людях желание быть рядом с близкими. В этот день могут активизироваться проблемы дома, поэтому семье могут понадобиться ваша поддержка.

Днём силы в июне 2022 года астрологи называют 30-е число. Ожидайте всплеска творчества и хорошего настроения.