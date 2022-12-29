В 2023 году некоторые смогут стать настоящими богачами. Особенно в финансовой сфере повезёт представителям трёх знаков зодиака. Накануне Нового года астрологи по датам рождения высчитали, кому стоит ждать денежной удачи. Среди заглянувших в будущее сквозь призму небесных светил – известный астролог Тамара Глоба.

Финансовая удача в 2023 году улыбнётся Скорпионам. Их лавина прибыли накроет в последние месяцы. Достаток Скорпионов окажется настолько мощным, что удастся решить все финансовые проблемы. Правда, вместе с финансовой удачей придут кардинальные перемены. Возможно, придётся поменять работу, расстаться с партнёром, пережить крупные ссоры с близкими, убеждена Глоба.

Весы также сменят трудовую деятельность, их карьера будет на подъёме. Примерно с июня по сентябрь представителей этого знака ждут новые перспективы. Важно, наслаждаясь деньгами, не забыть про духовную сторону жизни, советует астролог.

Хорошие новости у Тамары Глобы есть для Тельцов. Они смогут сформировать материальную подушку на 8-10 лет вперёд. С конца весны и начала лета Тельцам будет сопутствовать удача, они получат хорошую поддержку покровителей и насладятся богатством.