Астрологи перечислили знаки зодиака, которым катастрофически не повезёт в августе

Для представителей нескольких знаков зодиака август 2022 года станет полным разочарований и неприятных хлопот.

Во-первых, тотальное невезение ожидает Козерогов. Особенно тяжело им придётся в финансовой сфере. Скорее всего, на представителей этого знака свалятся печальные новости и неожиданные траты. Самое неприятное, что проблемы с деньгами решать придётся самостоятельно. Друзья вряд ли дадут в долг, да и банки, скорее всего, не одобрят кредиты.

Во-вторых, в августе 2022 года тяжело придётся Водолеям. У них не будет складываться личная жизнь. Общий язык с партнёром находить станет сложнее, родные вряд ли откликнутся на ваши просьбы. Чтобы избежать негатива, будьте спокойнее в общении с родными.

В-третьих, неудачно месяц сложится для Дев. Их поджидают неприятности на работе. Начальство будет придираться, нагружать работой, а заплатят, скорее всего, мало. Также придётся многое доделывать и переделывать за коллег.