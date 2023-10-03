В октябре 2023 года нас ждёт сразу несколько опасных дат, которые повлияют на наше физическое и ментальное здоровье. Вообще наступивший месяц станет одним из самых эмоциально напряжённых за последнее время. О самых тяжёлых днях нас предупредили астрологи: в это время нужно проявлять осторожность и следить за своим самочувствием.

В материале от Рамблер.Гороскопы говорится: рваный ритм месяца будет во многом определён очередной серией осенних затмений, которые произойдут 14 и 28 октябрь. Кроме того, ожидается слишком экспансивное влияние на людей грубых и воинственных планет Марса и Плутона. В связи с этим ожидается сразу несколько дней, когда вырастет угроза для здоровья и даже для жизни.

Наиболее напряженные дни октября – 2, 7, 9, 10, 14, 15 (вторая половина дня), 18, 21, 22, 23, 28, 29 октября. Но стоит знать, что в наступившем октябре будут и позитивные даты. Так, наиболее удачное время выпадет на 3, 4, 8, 11, 17, 24, 31 октября.

В эти дни планеты будут настроены весьма дружелюбно к людям. Сойдут на минимум проблемы со здоровьем и стрессовые ситуации.

Ранее известный индийский провидец Бхагават Прабху заявил: мир находится моменте перехода одной фазы в другую, а это, несомненно, несёт определённые трансформации и изменения. Эта смена произойдёт 20 марта 2024 года, в день весеннего равноденствия. До этого дня будет происходить много тревожных и напряжённых событий. Нас ждёт череда сложных месяцев, но самый «адский» из них — сентябрь 2023 года.

Дело в том, что в этом месяце Юпитер, который вошёл в стадию ретроградности, будет взаимодействовать с планетой Раху, которая воплощает в себе демона, согласно мифологии индуистов. Более того, планету будет находиться в первом зодиакальном созвездии Овна. Такое положение лишает разума. Из-за этого не следует ожидать от людей, обличённых властью, какой-либо адекватности и осторожности.

При этом провидец не советует надеяться на смену циклов. Весной 2024 года наступит год Самватсара Кродхи. На русский это переводится так: время гнева, ярости, злости. Можно предположить, что следующий год готовит нам ситуации, которые вызовут подобные эмоции.