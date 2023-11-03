Астрологи перечислили опасные периоды ретроградного меркурия в 2024 году

Ретроградный Меркурий – особенное астрологическое явление, которое многих пугает своим пагубным влиянием. Как правило, ретроградное движение планеты, которая отвечает за коммуникации и переговоры, вызывает проблемы в общении и понимании. В этот период могут портиться отношения между людьми. В 2024 году ожидается сразу несколько таких периодов, о них сообщает издание rsute.

Астрологи предупреждают: новый 2024 год мы встретим в период ретроградности Меркурия. Планета обратит движение с 23 декабря по 2 января. В этот период планета будет находиться в знаке Стрельца. Существует опасность, что в этот период отношения могут обостриться из-за желания независимости и свободы. Стоит избегать конфликтов, споров и, конечно же, не нужно начинать новые проекты и дела. Также стоит быть осторожнее с импульсивными решениями.

Со 2 апреля по 25 апреля ретроградный Меркурий будет в Овне. Этот период будет связан с нервозностью и беспокойством. Стоит избегать любых неоднозначных высказываний, которые приводят к конфликтам. На первый план выходит самооценка, поэтому избегайте высокомерия и агрессии в общении.

С 5 по 15 августа Меркурий в знаке Девы также перейдёт в режим ретроградности. Привести к проблемам в это время могут внешние раздражители. Они могут напрочь испортить общение. Стоит придерживаться более чётких и конкретных бесед, избегать критики. Далее Меркурий переходит в знак Льва, но ретроградное движение своё не останавливает. Оно продлится до 28 августа. До этой даты стоит избегать преувеличения амбиций:

— Не переоценивайте свои возможности и избегайте финансовых рисков. Будьте готовы к тому, что не все ваши идеи будут успешными, — советуют специалисты.

С 26 ноября до 15 декабря 2024 года ожидается ретроградный Меркурий в Стрельце. В этот период старайтесь уделять внимание общей картине и избегать начала новых дел. Будьте осторожны во время путешествий и общения. Сосредотачивайтесь на близких отношениях, которые могут вдохновить и поддержать вас.