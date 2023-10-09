Астрологи назвали самый опасный день 2023 года

Издание thevoicemag в своём астрологическом прогнозе на октябрь сообщает: нас ожидает самый неблагоприятный день года уже в ближайшие дни.

Речь идёт о 18 октября, он может стать не только самым опасным в октябре, но и во всём 2023 году. Всё дело в том, что в этот период Солнце и Луна будут находится в своих самых слабых положениях. Это приведёт к тому, что все решения, принятые в эту дату, повлекут негативные последствия.

Специалисты уверяют: самое лучшее решение для 18 октября – затихнуть и забыть о своих проектах и важных делах. Людей спасёт от беды инертностью и бездействие.

Ранее популярные астрологи и эзотерики убеждали нас о том, что самым страшным днём года станет 17 июля. Причём пугающие пророчестве начали появляться задолго до наступления этой даты. Как итог — 17 июля всех нас ошеломило страшное событие. На Крымском мосту произошёл теракт. Взрыв унёс жизни двоих мирных людей, серьёзно пострадал ребёнок. Повреждены конструкции моста, и многие люди, направлявшиеся в Крым или из Крыма, попросту оказались заложниками ситуации. О чём предупреждали нас ясновидящие в этот день, читайте по ссылке.