Астрологи назвали самое опасное затмение 2024 года

В наступившем 2024 году ожидается четыре затмения. Конечно же, как и любое другое астрологическое событие, они будут влиять на умы, судьбы и настроения людей. Но одно из затмений будет особенно опасным, о нём предупреждает интернет-издание «Вечерняя Москва».

Затмение с неблагоприятной энергетикой ожидается 8 апреля. Оно будет солнечным:

— С астрологической точки зрения событие не слишком благоприятное, так как происходить будет вместе с соединением Марса и Сатурна через два дня, 10 апреля, что считается плохим знаком. Астрологи призывают ценить дипломатический подход и вообще внимательно относиться к коммуникациям с другими людьми. Само явление будет соединением Солнца и Луны в Овне, что привлечет внимание людей к неким важным проблемам, — говорится в прогнозе.

Ранее популярный астролог Кристина Егиазарова назвала даты, когда могут произойти природные катаклизмы, экономические и политические потрясения. Эксперт обращает внимание: код 2024 года — 8. Поэтому важно следить за датами, где в дне получается 8. Например, 8 число, 17 число, 26 число. Главные месяцы Наступающего года — февраль, июнь, октябрь, ноябрь и август. В зависимости от разных сфер жизни будут происходить разные события. Егиазарова объясняет: если на эти месяцы выпадают кармически тяжёлые даты с цифрой 6, то, скорее всего, они будут связаны с природными катаклизмами. Если же выпадает цифра 8, то события будут касаться экономики и политики. Причём в следующем году эксперт увидела серьёзные изменения политического строя. Но лихорадить будет вовсе не Россию, а другие страны.

А астролог Константин Дараган дал ошеломительное объяснение дате начала спецоперации на Украине. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Константин Дараган убеждён: произошло это не просто так. На решение президента России Владимира Путина повлияло не только нарастающее геополитическое напряжение, но и очень серьёзные космические события. Он отметил: начало специальной военной операции пришлось на тот момент, когда начал менять своё положение Плутон. Процесс был запущен 23-24 февраля. По словам астролога, небесный транзит ознаменовал начало нового исторического периода. Длиться он будет более 20 лет.