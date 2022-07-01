Астролога Павла Глобу насторожила дата смерти Юрия Шатунова

Дата смерти Юрия Шатунова насторожила астролога Павла Глобу. Певец и солист популярной группы «Ласковый Май» умер 23 июня от обширного инфаркта в возрасте 48 лет.

Глоба отметил: артиста не стало в период обращения Белой Луны. По сути она является ангелом-хранителем.

– Она выводит из игры, – заявил астролог.

Он также отметил, что был знаком с Юрием Шатуновым и однажды общался с ним. Артист родился под знаком Девы с восходящим Львом, что сулило ему успех на сцене. Глоба также добавил, что вместе с Шатуновым ушли целая эпоха, передаёт слова астролога КТВ Луч.