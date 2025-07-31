Звёзды обещают, что совсем скоро произойдут серьёзные изменения в мировом политическом поле. Особенно опасный период наступает для Владимира Зеленского. По словам известного астролога Александра Зараева, речь идёт о крахе режима. Прогноз на предстоящие события публикует издание Life.

Как отмечает Зараев, третья декада июля важна для Владимира Зеленского и не просто его дальнейшей карьеры, но и дальнейшей судьбы в целом. На ретро-Меркурии во время Новолуния, которое случилось 25 июля, он попытался продвинуть закон против НАБУ, а, следовательно, подчинить себе украинские контролирующие органы. Это вызвало большое недовольство.

— И это только начало, — предупреждает Александр Зараев.

В первую декаду августа Солнце будет находиться во Льве. И именно этот период может стать фатальным для киевского режима. Александр Зараев предупреждает, что поддержка Зеленского на международном уровне может значительно сократиться после 11 августа.

— Я думаю, что август — это последний месяц поддержки Зеленского и полностью его карьера может быть аннулирована после 11-го числа. То есть 11-го числа будет вновь директный Меркурий — и эти авгиевы конюшни, которые в первой декаде будут разгребаться, закончатся уже во второй декаде, — заявил астролог.

Вообще первая декада августа, по словам Александра Зараева, будет влиять на многих политических лидеров и политические события в целом. Так, например, астролог не исключает, что в этот период случится очередное обострение конфликта на Ближнем Востоке. Наберёт обороты спецоперация на Украине, её самый динамичный период начнётся после 9 августа. Конфликт между Таиландом и Камбоджей тоже с новой силой проявит себя и продлится до следующего новолуния — 23 августа. Также в этот период Зараев прогнозирует аварийные ситуации.

В третьей декаде августа — с 20-го по 25-е — не исключены потрясения на финансовом рынке, они затронут курсы валют и деловую активность. В этот период также будут проверяться на прочность политические и дипломатические отношения.

Кстати, даже если вы не верите астрологическим прогнозам, именно этот прогноз по Владимиру Зеленскому всё-таки не советуем пропускать. Существуют вовсе не беспочвенные основания размышлять над тем, что отставка его в действительности произойдёт совсем скоро. Буквально на днях Служба внешней разведки РФ заявила о подготовке замены президента страны Владимира Зеленского на посла страны в Великобритании, бывшего главнокомандующего ВСУ.

СВР стало известно о том, что США и Великобритания провели тайную встречу на одном из альпийских курортов, где серьёзно обсуждался этот вопрос. Утверждается, что на встрече присутствовали глава Офиса украинского лидера Андрей Ермак, глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* и сам Залужный.

*Кирилл Буданов внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга