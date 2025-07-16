Отведённый экс-президентом США Дональдом Трампом срок в 50 дней на заключение мирного соглашения может стать периодом значительных изменений в конфликте на Украине. Такое мнение в интервью Life.ru выразил астролог Александр Зараев.

По его словам, уже нынешние летние события стали отправной точкой для изменения хода противостояния.

«Начало июля — это кульминационный момент конфликта, когда многое скрытое становится явным, а в развитии событий происходят серьёзные сдвиги. Сейчас мы видим, что США фактически отошли от активного участия и переложили основную ответственность на Европу. Параллельно происходят перемены в украинском руководстве — меняется состав правительства», — отметил Зараев.

Астролог прогнозирует, что к концу лета конфликт начнёт затихать, однако ключевой переломный момент ожидается во второй декаде октября, когда позиции сторон станут ещё более очевидными. Он подчеркнул, что во второй половине сентября и в начале октября станет ясно: Европа не сможет справиться с ситуацией без поддержки США.

«Пик приходится примерно на 10–20 октября — именно в этот период станет понятно, что Европа не способна самостоятельно «вытянуть» происходящее без Америки», — добавил он.

Кроме того, Зараев обратил внимание на значение парада в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, который состоится 3 сентября в Китае и на котором, как ожидается, будет присутствовать президент России Владимир Путин. По его мнению, это событие может повлиять на исход специальной военной операции.

Также астролог считает, что межгосударственные соглашения, которые могут быть подписаны в течение указанных 50 дней, способны укрепить экономические и культурные связи между странами.

В то же время Зараев подчеркнул, что космические ритмы не совпадают с политическими сроками, установленными людьми.

«Я не думаю, что 50 дней, которые отвёл Трамп, как-то соотносятся с законами Вселенной. Человек предполагает, а космос располагает», — заключил он.