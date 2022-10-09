Астролог Володина рассказала о дальнейшей судьбе Крымского моста

Известный российский астролог Василиса Володина отреагировала на трагедию, которая случилась на Крымском мосту. Напомним, утром 8 октября там произошёл взрыв, из-за которого частично обрушилась часть дорожного полотна. В своём Telegram-канале Володина рассказала, что предвидела происшествие. Также она поделилась своим прогнозом о дальнейшей судьбе моста.

То, что с мостом будут связаны проблемы, Володиной предсказали астрологические карты ещё в день его открытия, в 2018 году. Тогда ей выпало «неидеальное» предзнаменование. Но пророчить сложности раньше времени астролог не стала.

Россиянам Василиса Володина рекомендует не впадать в уныние из-за тревожной новости о взрыве – Крымский мост будет стоять и служить. Есть вероятность, что он будет перестраиваться не один раз, а применяемые при его возведении технологии будут меняться.

Также астролог добавила: с самого начала карты «пророчили» ей то, что мост может стать «мишенью» в атаках.

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