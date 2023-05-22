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Астролог Володина рассказала, кто добьётся успеха на неделе с 22 по 28 мая

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Man фото создан(а) karlyukav - ru.freepik.com

Популярный астролог Василиса Володина в своём telegram-канале опубликовала прогноз на неделю с 22 по 28 мая. В нём она рассказала, кто добьётся в эти дни большого счастья и как привлечь в свою жизнь удачу.

Неделя продолжает напряженные ситуации предыдущих дней, но в отличии от них в нас больше напора и конкретики, а по итогу — реальных дел. Удачное время для предпринимателей и всех тех, кто готов через усилие, а порой и сверхусилие идти к четкой, осязаемой цели. Ей может быть увеличение оборота, поиск новых клиентов, запуск продукта, обучение, которое планируется сразу применить на практике. Вообще ближайшие дни про делать, делать и еще раз делать. В приоритете настойчивое, упорное, убежденное действие в одну точку.

Всю рабочую неделю волевые люди будут звездами, собирая вокруг себя коллектив единомышленников. Время налаживать контакты, искать информацию и связи, заключать контракты, прямо заявляя о своих интересах и о том, что вы готовы предложить взамен.

Не распыляйтесь, выберите главную задачу и работайте на нее. Иначе есть риск разметать энергию и не получить выхлоп. Девиз недели: всем известная поговорка про двух зайцев. Определившись за которым следовать, смотрите вдаль, выбирайте то партнерство, ту компанию, которая может прямо сейчас золотых гор не обещает, но имеет перспективу. В минуты идеологических терзаний отключите голову и делайте то, что видно на расстоянии вытянутой руки, то, что можете сейчас сделать. Или вспомните ради чего изначально вы все это затеяли, что есть то глубинное, что вдохновляло когда-то. Наверняка оно все еще есть и греет, нужно просто самому себе напомнить: среди сосен разглядеть лес.

В установлении контактов важна не словесная бравада цифрами и знаниями, а некая идейно-духовная скрепа между вами. Сначала убеждаемся, что верим в одно и то ж и готовы долго и терпеливо идти на благо дела, а потом переходим к обсуждению пунктов договора.

В качестве вишенки — в середине недели гармония Венеры и Урана порадует кого-то неожиданными подарками и денежными премиями.

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