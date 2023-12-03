Астролог Володина рассказала, кому повезёт с 4 по 10 декабря

Популярный российский экстрасенс Василиса Володина в своём telegram-канале опубликовала прогноз на неделю с 4 по 10 декабря.
Неделя, по словам Володиной, благоволит упёртым и деятельным. Проекты, которые зародились или обрели масштаб в ноябре, должны по-хорошему приземлиться, чтобы пустить корни в ваши будни. Меркурий замедляется в Козероге, делая трин к Юпитеру. Наступает идеальный аспект для построения прочнейшего фундамента в делах, связанных с материальной стороной жизни и реализацией в социуме.
Если какой-то проект на работе стопорится — будьте готовы переделывать и не расставаться с ним как минимум до конца года. Смотрите на это, как на шанс получить ценный для себя опыт, повысить мастерство, и по итогу, весьма вероятно, получить повышение. При этом перспектива может звучать, как прямо: «достигнешь — получишь прибавку к зарплате». Так и подспудно, например, фразой: «этот проект очень важен для компании».
В отношениях — погода не столь безоблачна. Неделя проверяет пару на духовную связь. Если она имеется, вы ощутите, как отношения магическим образом окрепли. Внешне будто ничего не изменилось, но то ли мимолетный взгляд, то ли доброе слово, то ли объятие в нужный момент — что-то вас сблизило, сделало единым целым. В парах, где духовной скрепы нет, проявится скрепа иная, а именно — потребительски-рыночная. Когда один, а чаще оба партнёра, рассматривают друг друга, как способ достижения материальных или социальных целей.
Те, кто в поиске, могут диагностировать себя по возникающим симпатиям. Неравные по статусу или возрасту поклонники, скорее всего признак того, что главный мотив обоих — выгода. Исключение: знакомства, которые произошли во время духовных или творческих мероприятия. Например, в йога-сообществе или во время волонтёрских акций. Особенно богатыми на такие встречи будут выходные.
Родителям: неделя хороша, чтобы обдумывать и обсуждать с ребёнком его планы на будущее. Будьте готовы, что это процесс не одного разговора и ясность раньше середины января вряд ли наступит. Возможно, ребёнок не сможет сразу сформулировать свои намерения или будет сомневаться в способностях. Но говорить об этом, исследовать варианты спокойно, но настойчиво точно стоит.