Астролог Володина рассказала, кому повезёт с 4 по 10 декабря

Популярный российский экстрасенс Василиса Володина в своём telegram-канале опубликовала прогноз на неделю с 4 по 10 декабря.

Неделя, по словам Володиной, благоволит упёртым и деятельным. Проекты, которые зародились или обрели масштаб в ноябре, должны по-хорошему приземлиться, чтобы пустить корни в ваши будни. Меркурий замедляется в Козероге, делая трин к Юпитеру. Наступает идеальный аспект для построения прочнейшего фундамента в делах, связанных с материальной стороной жизни и реализацией в социуме.

— Вспомните человека в вашем окружении, который последовательно шел к успеху, не выпячиваясь, не шагая по головам, но в то же время не сомневаясь в себе и не боясь совершать ошибки. Такой человек умеет жить по средствам: экономить, когда нужно, и наслаждаться качеством жизни, когда пришел к достатку. Довольствоваться рутинной работой, набирая опыт, и брать ответственность за крупный результат, когда пришло время. На этой неделе судьба предлагает нам стать таким человеком, — пишет астролог.

Если какой-то проект на работе стопорится — будьте готовы переделывать и не расставаться с ним как минимум до конца года. Смотрите на это, как на шанс получить ценный для себя опыт, повысить мастерство, и по итогу, весьма вероятно, получить повышение. При этом перспектива может звучать, как прямо: «достигнешь — получишь прибавку к зарплате». Так и подспудно, например, фразой: «этот проект очень важен для компании».

— Если вы тот, кто находится на карьерном распутье (ищет работу или нащупывает будущую профессию), декабрь предлагает провести ревизию опыта. Детально проработать резюме или портфолио, встретиться с карьерным консультантом. Постарайтесь структурировать былые заслуги и даже неудачи. Хорошо обращаться за обратной связью или рекомендацией к бывшему работодателю. Собеседования в это время будут скорее опытом, нежели обернуться выгодным предложением. Могут подвернуться стажировки с расчетом на будущее или частичная занятость, во время которой и вы и работодатель будете присматриваться, — уверенна Василиса Володина.

В отношениях — погода не столь безоблачна. Неделя проверяет пару на духовную связь. Если она имеется, вы ощутите, как отношения магическим образом окрепли. Внешне будто ничего не изменилось, но то ли мимолетный взгляд, то ли доброе слово, то ли объятие в нужный момент — что-то вас сблизило, сделало единым целым. В парах, где духовной скрепы нет, проявится скрепа иная, а именно — потребительски-рыночная. Когда один, а чаще оба партнёра, рассматривают друг друга, как способ достижения материальных или социальных целей.

Те, кто в поиске, могут диагностировать себя по возникающим симпатиям. Неравные по статусу или возрасту поклонники, скорее всего признак того, что главный мотив обоих — выгода. Исключение: знакомства, которые произошли во время духовных или творческих мероприятия. Например, в йога-сообществе или во время волонтёрских акций. Особенно богатыми на такие встречи будут выходные.

Родителям: неделя хороша, чтобы обдумывать и обсуждать с ребёнком его планы на будущее. Будьте готовы, что это процесс не одного разговора и ясность раньше середины января вряд ли наступит. Возможно, ребёнок не сможет сразу сформулировать свои намерения или будет сомневаться в способностях. Но говорить об этом, исследовать варианты спокойно, но настойчиво точно стоит.