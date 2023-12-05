Вторник, 5 декабря, 2023
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Астролог Володина предупредила о тяжёлом влиянии Венеры в ближайшие дни

7info7
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Популярный астролог Василиса Володина в своём telegram-канале опубликовала прогноз на 5 декабря.

Венера в Скорпионе — не в лучшей своей форме. В чувствах проявляется максимализм, категоричность. Открыться, подпустить к себе сложно. Отсюда ревность, неосознаваемые попытки контролировать любимого или ужалить побольнее в качестве способа защиты.

По словам Володиной, в нынешней ситуации есть и хорошие моменты: появляется возможность осознать психологические блоки, мешающие строить отношения. Изучить тему секса на глубинном, энергетическом уровне. Сублимировать предельные эмоции в творчество или создание денег из ничего.

— У людей, которым «всегда мало», обостряется стремление обогатиться любой ценой. Используйте его мудро, — предупреждает астролог.

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