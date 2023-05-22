Понедельник, 22 мая, 2023
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Астролог Володина подсказала, как 22 мая выйти победителем из спора

7info7

Популярный астролог Василиса Володина в своём telegram-канале опубликовала прогноз, на понедельник, 22 мая.

День самозабвенного труда, когда процесс так увлекает, что не замечаешь часов. Любая активная деятельность, приложение усилий где бы то ни было, мгновенно делает нас звездой в глазах окружающих.

Достигли результата в спорте или на работе? Хвалитесь, не сдерживаясь. А также поощряйте вниманием успехи детей, они сегодня особенно восприимчивы к похвалам родителей. Здоровый соревновательных дух будет присутствовать в диалогах, обсуждениях, брейнстормингах. Кто ярче и увлекательнее представит аргументы, тот и прав.

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