Популярный астролог Василиса Володина в своём telegram-канале сделала прогноз на завершение специальной военной операции на Украине. Его она опубликовала 23 августа.

По словам Володиной, фундаментальных изменений в СВО не произойдёт вплоть до февраля 2024 года.

— Разные события могут быть (например, довольно острые в октябре-2023), но судьба военной операции будет решаться именно в это время — в феврале 2024 года, — пишет она.

Астролог обращает внимание: очень важно, чтобы принципиальные договорённости к этому моменту уже были готовы. Именно они станут новым этапом.

Ранее на вопрос, когда закончится спецоперация на Украине, отвечал астролог Константин Дараган. Разразившееся общее политическое противостояние продлится ещё очень долго. Завершится оно только к 2040 году. Но что касается спецоперацим, которую сейчас проводят на Украине, закончится в течение нескольких лет. Астролог привёл следующие даты — 2025-2026 годы. И здесь его прогноз совпал с прогнозом Володиной.