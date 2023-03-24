7info7 24.03.2023 09:21 Астролог Володина назвала действенный способ прийти в себя после рабочего дня в пятницу На главнуюНовости мира В своём telegram-канале популярный астролог Василиса Володина оставила прогноз на пятницу, 24 марта. – Прекрасный день для ценителей искусства еды. От похода в ресторан до открытия кондитерской — любое вкусное мероприятие пройдет здорово. Семейный ужин успокоит после рабочего дня, подарит ощущение теплоты и заботы. Володина советует использовать застолье для того, чтобы наладить контакт с детьми и родственниками. – Например, приготовьте любимый ими пирог. Близкие ответят искренней благодарностью. Совместный кулинарный мастер-класс подогреет чувства в парах даже без вина, – убеждает специалист. Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram Новости СМИ2 Новости СМИ2