Пятница, 24 марта, 2023
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Астролог Володина назвала действенный способ прийти в себя после рабочего дня в пятницу

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В своём telegram-канале популярный астролог Василиса Володина оставила прогноз на пятницу, 24 марта.

– Прекрасный день для ценителей искусства еды. От похода в ресторан до открытия кондитерской — любое вкусное мероприятие пройдет здорово. Семейный ужин успокоит после рабочего дня, подарит ощущение теплоты и заботы.

Володина советует использовать застолье для того, чтобы наладить контакт с детьми и родственниками.

– Например, приготовьте любимый ими пирог. Близкие ответят искренней благодарностью. Совместный кулинарный мастер-класс подогреет чувства в парах даже без вина, – убеждает специалист.

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